Visszatér a pokoli időjárás, mondjuk mikor csap le a vihar

A vasárnapi időjárás után kedden reggelre újabb hidegfront érkezik. Kora reggeli óráktól néhol előfordulhatnak zivatarok. Intenzív csapadék, átmeneti erős, viharos széllökés, esetleg kisebb szemű jég előfordulhat. A HungaroMet citromsárga vagyis elsőfokú figyelmeztetést adott ki a 12 vármegyére köztük a szomszédos Pest vármegyére is. A veszélyjelzést zivatar kialakulása miatta adták ki.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Hidegfrontot hoz a holnapi időjárás

A köpönyeg.hu szerint a holnapi időjárás a kezdeti napsütés után felhős lesz. Délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. 21 és 28 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szerdán a reggeli párásság után ÉNy felől csökken a felhőzet, felhőátvonulások várhatók, keleten egy-egy záporral. A szél DNy-ira fordul és megélénkül. 21-23 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtök nyugat felől tovább csökken a felhőzet, és sok napsütés valószínű délután. Nem lesz csapadék. Mérséklődik a DNy-i szél. 24-25 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, de délelőtt az Alföldön még több órát süthet a nap. Szórványosan várható csapadék: nyugaton, északnyugaton főleg eső, másutt záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szelet kísérik élénk lökések, átmeneti szélerősödés inkább csak zivatar környezetében lehet. A csúcshőmérséklet északnyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén 28 fok körül valószínű.

Szerdán éjjel mindenütt csökken a felhőzet, és az éjszaka második felére megszűnik az eső. Napközben már sok napsütés várható gomolyfelhőkkel, amelyekből északkeleten és délnyugaton - főként a délutáni órákban - futó zápor előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a középső országrészben olykor megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között alakul, de az Északi-középhegységben hidegebb lesz. Délután 19, 24 fok valószínű.

Csütörtökön a hajnali párásság, ködfoltok megszűnése után derült vagy gyengén felhős, napos idő lesz, csapadék nem várható. A nyugati, délnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 8, 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 5, 7, illetve vízpartok mellett 14, 15 fok is lehet. Délutánra 21, 17 fokig melegszik fel a levegő.