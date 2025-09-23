Nyugaton már felhők, délkeleten napsütés- így alakul a keddi időjárás

Északnyugaton erősen felhős lesz az ég, helyenként záporokkal, míg délkeleten még a fátyolfelhők mellett napsütés várható. A mai időjárás tehát változékony napot ígér, a hőmérséklet 22–32 fok között alakul, ÉNy-on lesz a hűvösebb.

időjárás, fagy, köd

Forrás: Getty Images

Ez várható a mai időjárásban

A köpönyeg.hu szerint az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉNy-on lesz a hűvösebb.