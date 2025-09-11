Ne dőlj be a napsütésnek: téged is megtréfálhat az időjárás

Szeptember közepére megérkeztek az igazi őszi kontrasztok: hűvös, párás reggelek váltják a napos, meleg délutánokat. Aki a hétvégére programot tervez, jobb, ha figyel a friss időjárás-előrejelzésekre is.

Az időjárás szeszélyes arcát mutatja: reggel köd, délután napsütés, helyenként pedig zápor is előfordulhat

Forrás: Shutterstock

Reggeli köd és rétegfelhőzet borítja az országot

A Köpönyeg.hu szerint pénteken hajnalban és reggel sokfelé képződik köd, illetve makacs rétegfelhőzet, ami csak lassan oszlik fel. A déli órákban már többfelé kisüt a nap, a levegő pedig délutánra 26–30 °C-ra melegszik fel.

Délutáni záporokkal támadhat a nyugati időjárás

A met.hu prognózisa alapján nyugat és észak-nyugat felől instabilabb légtömegek érkeznek, így főként ezeken a területeken alakulhat ki zápor, zivatar. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarok környékén azonban átmenetileg felerősödhet a szél.

Marad a meleg, de már nem egységes az idő

A hétvége időjárása változékony marad: hajnalban újra köd, napközben viszont kellemes, nyárias meleg ígérkezik. Akik szabadtéri programot terveznek, főként a nyugati országrészben számítsanak záporokra – de máshol is jól jöhet az esernyő.