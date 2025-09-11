szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

20°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

45 perce

Ne dőlj be a napsütésnek: téged is megtréfálhat az időjárás

Címkék#rétegfelhőzet#zápor#zivatar#prognózis

Szeptember közepén már reggelente érezni az ősz közeledtét. Az időjárás azonban napközben még nyárias arcát mutatja, záporokkal fűszerezve.

Kemma.hu

Szeptember közepére megérkeztek az igazi őszi kontrasztok: hűvös, párás reggelek váltják a napos, meleg délutánokat. Aki a hétvégére programot tervez, jobb, ha figyel a friss időjárás-előrejelzésekre is.

holnapi időjárás, hétvégi időjárás
Az időjárás szeszélyes arcát mutatja: reggel köd, délután napsütés, helyenként pedig zápor is előfordulhat
Forrás: Shutterstock

Reggeli köd és rétegfelhőzet borítja az országot

A Köpönyeg.hu szerint pénteken hajnalban és reggel sokfelé képződik köd, illetve makacs rétegfelhőzet, ami csak lassan oszlik fel. A déli órákban már többfelé kisüt a nap, a levegő pedig délutánra 26–30 °C-ra melegszik fel.

Délutáni záporokkal támadhat a nyugati időjárás

A met.hu prognózisa alapján nyugat és észak-nyugat felől instabilabb légtömegek érkeznek, így főként ezeken a területeken alakulhat ki zápor, zivatar. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarok környékén azonban átmenetileg felerősödhet a szél.

Marad a meleg, de már nem egységes az idő

A hétvége időjárása változékony marad: hajnalban újra köd, napközben viszont kellemes, nyárias meleg ígérkezik. Akik szabadtéri programot terveznek, főként a nyugati országrészben számítsanak záporokra – de máshol is jól jöhet az esernyő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu