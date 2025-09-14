szeptember 14., vasárnap

Jön igazi őszi hétfő, de nagy fordulat vár ránk az időjárásban

Vége a nyári melegeknek, vasárnap beköszöntött a hidegfront. A holnapi időjárás kellemesebb lesz de már közeleg a következő front.

Kemma.hu

Megérkezett az ősz, úgy tűnik eddig bírt a nyár. Vasárnap reggel betört a hidegfront és vihart, zivatart hozott magával. A hétfői időjárás kicsit kellemseb lesz de még ez is hozhat meglepetéseket. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint reggelre főleg DNy-on képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, gomolyfelhős idő várható. ÉK-en még előfordulhat zápor. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz.

Időjárás: újabb front közeleg
Forrás: pexels.hu

Igazi tavaszias időjárásra ébredhetünk hétfőn

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint hétfőn hajnalban nyugat felől határozottan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, az éjszaka második felében már csak az északkeleti, keleti megyékben eshet. Hajnalra helyenként pára, köd képződhet. A légmozgás nagyrészt mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósan derült, szélcsendes részeken ennél kissé hidegebb, míg vízpartok közelében és a magasabban fekvő részeken enyhébb lehet a hajnal.

Délelőtt és délután a pára és köd feloszlása után a nap nagy részében gyengén felhős, napos időre van kilátás, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek. Az északkeleti tájakon délelőtt egy-egy zápor nem kizárt, másutt nem valószínű csapadék. A délnyugatira forduló szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 20 és 26 fok között valószínű.

A holnapi időjárás nyugodtabb kellemesebb lesz de a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook tájékoztatása szerint kedden jön az újabb front.

