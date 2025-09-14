Lecsap az ítéletidő vasárnap, figyelmeztetések és riasztások vannak érvényben

A HungaroMet kiadta a vihar riasztást több járásra is. Komárom-Esztergom összes járására riasztás van érvényben zivatar miatt. Vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, valamint ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 mm feletti értékek is összegyűlhetnek. Országosan pedig citromsárga, vagyis elsőfokú figyelmeztetés van kiadva, zivataros időjárás miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Figyelmeztetést adtak ki zivatar miatt – több járásban is veszélyes lehet az időjárás

Forrás: HungaroMet

Hidegfronttal zárjuk a hétvégi időjárást

Az időjárás előrejelzés alapján vasárnap délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni is a felhőzet. Sok helyen fordulhat elő eső, záporeső, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délen, délkeleten 25 fok sem kizárt. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.