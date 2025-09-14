szeptember 14., vasárnap

Lecsap az ítéletidő vasárnap, figyelmeztetések és riasztások vannak érvényben

Vasárnap reggel lecsapott a hidegfront. Az egész országra elsőfokú figyelmeztetés van kiadva és több járásra riasztást is kiadtak a veszélyes időjárás miatt.

Kemma.hu

A HungaroMet kiadta a vihar riasztást több járásra is. Komárom-Esztergom összes járására riasztás van érvényben zivatar miatt. Vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, valamint ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 mm feletti értékek is összegyűlhetnek. Országosan pedig citromsárga, vagyis elsőfokú figyelmeztetés van kiadva, zivataros időjárás miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Figyelmeztetést adtak ki zivatar miatt – több járásban is veszélyes lehet az időjárás
Figyelmeztetést adtak ki zivatar miatt – több járásban is veszélyes lehet az időjárás
Forrás: HungaroMet

Hidegfronttal zárjuk a hétvégi időjárást

Az időjárás előrejelzés alapján vasárnap délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni is a felhőzet. Sok helyen fordulhat elő eső, záporeső, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délen, délkeleten 25 fok sem kizárt. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.

A HungaroMet Facebook-oldalán az időjárás radar is jól mutatja, hogy a front hazánk északnyugati határainál érkezik meg, amely hétfőre virradóan hagyja el kelet felé a Tiszántúlt.

A holnapi időjárás is hozhat még magával esőt. A Tiszántúlon több lesz a felhő, másutt gyengén felhős, napos idő várható. Gyenge záporeső inkább északkeleten, keleten fordulhat elő kevés helyen. A déliesre forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délutánra 20 és 25 fok közé emelkedik.

