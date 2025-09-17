Végre elvonul a vihar és a hidegfront, egyre jobb lesz az idő szerdától

A köpönyeg.hu prognózisa szerint a szerdai időjárás kevésbé lesz felhős. Felhőátvonulásokra számíthatunk egy-egy záporral és sokfelé ÉNy-i viharos széllel. Csak 20-21 fok körül alakul a csúcsérték, igazi kora ősz lesz. A holnapi időjárás vagyis a csütörtökön tovább csökken a felhőzet és a szél is mérséklődik. A sok napsütés mellett kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen, és csak néhol alakul ki zápor. 20-26 fok valószínű.

Ilyen lesz az időjárásunk szerda délelőtt

Forrás: HungaroMet

Egyre jobb lesz az időjárás de regel még számíts a ködre

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint szerdán hajnalban északnyugat felől tovább csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. Reggelre nagyrészt kiderül az ég, de helyenként - elsősorban a nyugati, délnyugati és az északkeleti tájakon - pára, köd is képződhet. A csapadéktevékenység legkésőbb hajnalra a déli megyékben is megszűnik. Az északnyugati, nyugati szél helyenként élénk maradhat, amit néhol erős lökés is kísérhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 10 és 16 fok között várható, de a szélárnyékos északkeleti, északi hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

Délelőtt és délután a nyugati, délnyugati, illetve az északkeleti tájakon éjszaka képződött köd feloszlását követően napközben már országszerte sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel. Csapadék általában nem várható, de északkeleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, megerősödik. Délutánra 18, 23 fok közé melegszik fel a levegő.