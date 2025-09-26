Borús, hűvös nap várható pénteken – így alakul az időjárás

A reggeli órákban ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, napközben pedig túlnyomóan borús idő várható. Az időjárás csak estére hozhat némi változást, ekkor északkelet felől lassan felszakadozhat a felhőzet. A hőmérséklet 19 fok körül tetőzik.

Ilyen lesz a pénteki időjárás

A reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. A köpönyeg.hu szerint szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható.

