29 perce

Borús, hűvös nap várható pénteken – így alakul az időjárás

A hét utolsó munkanapja nem a napsütésről szól majd. Az időjárás pénteken főként felhős lesz, és a hőmérséklet is visszafogott marad.

Kemma.hu

A reggeli órákban ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, napközben pedig túlnyomóan borús idő várható. Az időjárás csak estére hozhat némi változást, ekkor északkelet felől lassan felszakadozhat a felhőzet. A hőmérséklet 19 fok körül tetőzik.

időjárás, fagy, köd
Ilyen lesz a pénteki időjárás
Forrás:  Getty Images

Pénteki időjárás

A reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. A köpönyeg.hu szerint szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható.
 

