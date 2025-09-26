Időjárás
29 perce
Borús, hűvös nap várható pénteken – így alakul az időjárás
A hét utolsó munkanapja nem a napsütésről szól majd. Az időjárás pénteken főként felhős lesz, és a hőmérséklet is visszafogott marad.
A reggeli órákban ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, napközben pedig túlnyomóan borús idő várható. Az időjárás csak estére hozhat némi változást, ekkor északkelet felől lassan felszakadozhat a felhőzet. A hőmérséklet 19 fok körül tetőzik.
Pénteki időjárás
A reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. A köpönyeg.hu szerint szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre