2 órája

Közeleg a fagy, szeptember eddigi leghidegebb éjszakája jöhet

Egyre jobbra fordul az idő, de a reggelek megmaradnak hűvösek és ködösek, akár fagypont közeli hőmérsékletek is lehetnek. Mondjuk milyen lesz a holnapi időjárás.

Kemma.hu

A keddi hidegfront után szerdán kellemesebb időjárásra ébredtünk. De hidegebb levegő miatt éjszaka a vízpartok és a nagyobb városok belső részei kivételével szinte mindenhol 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, a hidegre hajlamos területeken pedig 5 fok alá, néhol akár 1 fokig, fagypont közelébe is süllyedhet. Ilyen alacsony értéket idén szeptemberben még nem tapasztaltunk.

Reggelre fagyott is hozhat az időjárás
Forrás:  Shutterstock

Fagyott hozhat a reggeli időjárás?

A HungaroMet szerint a holnapi időjárás hajnalban általában derült marad. Csupán kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet, illetve köd. Csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás.

Csütörtök délelőtt és délután gyengén felhős, napos vagy derült lesz. Csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Pénteken a hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre számíthatunk. A változó irányú szél gyenge marad. Hajnalban általában 8 és 13, délután 22 és 28 fok várható.

A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint csütörtökön a rétegfelhőzet megszűnése után napos idő várható, csapadék nélkül. Reggel 12, délután 24 fok körül valószínű a hőmérséklet.

Pénteken derült időre van kilátás, kizárt a csapadék. Erősödik a nappali felmelegedés: délután már 24-29 fok között mozog a hőmérséklet.

Kedden tatán különleges természeti jelenség lepte meg a helyieket. Szivárvány jelent meg az égen úgy, hogy közben egyetlen csepp eső sem esett.

 

