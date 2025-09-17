Közeleg a fagy, szeptember eddigi leghidegebb éjszakája jöhet

Csütörtök délelőtt és délután gyengén felhős, napos vagy derült lesz. Csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Pénteken a hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre számíthatunk. A változó irányú szél gyenge marad. Hajnalban általában 8 és 13, délután 22 és 28 fok várható.

A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint csütörtökön a rétegfelhőzet megszűnése után napos idő várható, csapadék nélkül. Reggel 12, délután 24 fok körül valószínű a hőmérséklet.

Pénteken derült időre van kilátás, kizárt a csapadék. Erősödik a nappali felmelegedés: délután már 24-29 fok között mozog a hőmérséklet.

Kedden tatán különleges természeti jelenség lepte meg a helyieket. Szivárvány jelent meg az égen úgy, hogy közben egyetlen csepp eső sem esett.