Reggel még vacogunk, délután már napsütésben melegedhetünk

A HungraoMet szerint holnapi időjárás reggel akár fagyot is hozhat. Hajnalban általában derült marad az ég, csupán kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet, illetve köd. Csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő.

Csütörtök reggel még megfagyunk de aztán felmelegedik az időjárás

Forrás: HungaroMet

Mondjuk milyen időjárás jön

Délelőtt és délután csütörtökön gyengén felhős, napos vagy derült időre készülhetünk, csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Az időjárás Tatabánya térségében éjszakára 7 fokot jelez, nappal pedig 23 fok körül lehet.

A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint a rétegfelhőzet megszűnése után napos idő várható, csapadék nélkül. Reggel 12, délután 24 fok körül valószínű a hőmérséklet.

Egyre jobbra fordul az idő, de a reggelek megmaradnak hűvösek és ködösek, akár fagypont közeli hőmérsékletek is lehetnek.