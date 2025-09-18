szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Reggel még vacogunk, délután már napsütésben melegedhetünk

Címkék#köpönyeg#HungaroMet#előrejelzés#időjárás

Ködös fagyos reggelek, de jó hírünk is van. A holnapi időjárás napközben egyre jobb lesz, csapadék nem valószínű.

Kemma.hu

A HungraoMet szerint holnapi időjárás reggel akár fagyot is hozhat. Hajnalban általában derült marad az ég, csupán kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet, illetve köd. Csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő.

Időjárás
Csütörtök reggel még megfagyunk de aztán felmelegedik az időjárás
Forrás: HungaroMet

Mondjuk milyen időjárás jön

Délelőtt és délután csütörtökön gyengén felhős, napos vagy derült időre készülhetünk, csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Az időjárás Tatabánya térségében éjszakára 7 fokot jelez, nappal pedig 23 fok körül lehet.

A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint a rétegfelhőzet megszűnése után napos idő várható, csapadék nélkül. Reggel 12, délután 24 fok körül valószínű a hőmérséklet.

Egyre jobbra fordul az idő, de a reggelek megmaradnak hűvösek és ködösek, akár fagypont közeli hőmérsékletek is lehetnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu