1 órája
Reggel még vacogunk, délután már napsütésben melegedhetünk
Ködös fagyos reggelek, de jó hírünk is van. A holnapi időjárás napközben egyre jobb lesz, csapadék nem valószínű.
A HungraoMet szerint holnapi időjárás reggel akár fagyot is hozhat. Hajnalban általában derült marad az ég, csupán kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet, illetve köd. Csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő.
Mondjuk milyen időjárás jön
Délelőtt és délután csütörtökön gyengén felhős, napos vagy derült időre készülhetünk, csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
Az időjárás Tatabánya térségében éjszakára 7 fokot jelez, nappal pedig 23 fok körül lehet.
A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint a rétegfelhőzet megszűnése után napos idő várható, csapadék nélkül. Reggel 12, délután 24 fok körül valószínű a hőmérséklet.
Egyre jobbra fordul az idő, de a reggelek megmaradnak hűvösek és ködösek, akár fagypont közeli hőmérsékletek is lehetnek.