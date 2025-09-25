Borongós, szeles nap vár ránk csütörtökön

A nap nagy részében felhős lesz az ég, erősödő szél kíséretében. A mai időjárásban időnként záporok is előfordulhatnak, a délutáni hőmérséklet pedig csak 21–22 fok körül alakul, így érdemes már kicsit melegebben öltözni, ha a szabadban tartózkodunk.

Ilyen lesz a csütörtöki időjárás

Fotó: Grant Faint / Forrás: Getty Images



Folytatódik a borongós, szeles idő, időnként záporokkal. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a hőmérséklet tovább csökken, délután már csak 21–22 fok valószínű.

