Borús idő és eső is jöhet szombaton

A hétvégére sem ígérkezik derűs idő. Szombaton többfelé marad borongós az ég, és helyenként eső is kialakulhat. Mutatjuk mai időjárás előrejelzésünket.

A szombati időjárás továbbra is a hűvösebb, ősziesebb arcát mutatja. Bár az ország északkeleti részén időnként felszakadozhat a felhőzet, délnyugaton kitart a borongós idő, amihez helyenként eső is társulhat.

időjárás ősz eső
Ilyen lesz a szombati időjárás
Fotó: Yulia Moiseeva / Forrás:  Shutterstock

Szombati időjárás

Délnyugaton kitart a borús idő, helyenként esővel, míg az ország északkeleti térségében már változóan felhős, időnként napos időszakok is lehetnek. A köpönyeg.hu csúcsértékek 17 és 22 fok között várhatók. 

 

 

