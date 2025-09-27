Időjárás
59 perce
Borús idő és eső is jöhet szombaton
A hétvégére sem ígérkezik derűs idő. Szombaton többfelé marad borongós az ég, és helyenként eső is kialakulhat. Mutatjuk mai időjárás előrejelzésünket.
A szombati időjárás továbbra is a hűvösebb, ősziesebb arcát mutatja. Bár az ország északkeleti részén időnként felszakadozhat a felhőzet, délnyugaton kitart a borongós idő, amihez helyenként eső is társulhat.
Szombati időjárás
Délnyugaton kitart a borús idő, helyenként esővel, míg az ország északkeleti térségében már változóan felhős, időnként napos időszakok is lehetnek. A köpönyeg.hu csúcsértékek 17 és 22 fok között várhatók.
