Borús idő és eső is jöhet szombaton

A szombati időjárás továbbra is a hűvösebb, ősziesebb arcát mutatja. Bár az ország északkeleti részén időnként felszakadozhat a felhőzet, délnyugaton kitart a borongós idő, amihez helyenként eső is társulhat.

Ilyen lesz a szombati időjárás

Szombati időjárás

Délnyugaton kitart a borús idő, helyenként esővel, míg az ország északkeleti térségében már változóan felhős, időnként napos időszakok is lehetnek. A köpönyeg.hu csúcsértékek 17 és 22 fok között várhatók.



