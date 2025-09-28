Időjárás
Vasárnap élénk szél és mérsékelt napsütés várható
Az őszies idő vasárnap is folytatódik. Bár többfelé felszakadozhat a felhőzet, a szél és a visszafogott hőmérséklet határozza meg a mai időjárást.
A vasárnapi időjárás változékony arcát mutatja: északkeleten több lehet a napsütés, míg másutt felhők árnyékolhatják be a hét utolsó napját. Az élénk szél tovább ronthatja a hőérzetet, így a hőmérséklet a valóságosnál is hűvösebbnek tűnhet.
Részletes vasárnapi időjárás
Változó felhőzet ígérkezik, északkelet felé haladva több napsütéssel. A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20-21 fok körül tetőzik.
