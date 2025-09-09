Zivatarokkal csap le a szerda: mutatjuk, mire készülj

A holnapi időjárás már nem ígér felhőtlen nyarat: szeptember 10-én melegebb, fülledt napra, majd záporokra, zivatarokra kell készülnünk. A reggel még szárazabbnak ígérkezik, de délutánra labilisabbá válik a légkör.

Zivatarveszélyre figyelmeztetnek a meteorológusok – a holnapi időjárás heves fordulatot hozhat

Holnapi időjárás: meleg után jöhet a csapadék

A koponyeg.hu szerint Tatabányán akár 30 fok is lehet, de a meleggel együtt zápor, dörgés és villámlás is megjelenhet a térségben. A csapadék mennyisége várhatóan nem lesz jelentős (kb. 2 mm), mégis érdemes esernyővel elindulni. A meleg és a nedvesség együtt kedvez a zivatarok kialakulásának.