Zivatarokkal csap le a szerda: mutatjuk, mire készülj

Szeptember 10-én ismét változékony arcát mutatja az idő. A holnapi időjárás meleggel indul, de délutánra zivatarok, záporok zavarhatják meg a napot.

Kemma.hu

A holnapi időjárás már nem ígér felhőtlen nyarat: szeptember 10-én melegebb, fülledt napra, majd záporokra, zivatarokra kell készülnünk. A reggel még szárazabbnak ígérkezik, de délutánra labilisabbá válik a légkör.

Zivatarveszélyre figyelmeztetnek a meteorológusok – a holnapi időjárás heves fordulatot hozhat.
Zivatarveszélyre figyelmeztetnek a meteorológusok – a holnapi időjárás heves fordulatot hozhat
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Holnapi időjárás: meleg után jöhet a csapadék

A koponyeg.hu szerint Tatabányán akár 30 fok is lehet, de a meleggel együtt zápor, dörgés és villámlás is megjelenhet a térségben. A csapadék mennyisége várhatóan nem lesz jelentős (kb. 2 mm), mégis érdemes esernyővel elindulni. A meleg és a nedvesség együtt kedvez a zivatarok kialakulásának.

Zivatarriasztást adott ki a HungaroMet

A Hungaromet.hu sárga riasztást adott ki Komárom-Esztergom vármegyére heves zivatarok veszélye miatt. A figyelmeztetés szerint villámlás, viharos szél és jégeső is érkezhet a délutáni és esti órákban. A zivatarokat hirtelen széllökések, áramkimaradások és csúszós utak is kísérhetik.

Változékony napra készüljünk

Aki szabadtéri programot tervez, jól teszi, ha figyeli az aktuális előrejelzéseket és friss riasztásokat. A holnapi időjárás kiszámíthatatlan lehet, így a délelőtti nyári hangulatot délután akár vihar is válthatja – nem árt előre gondolkodni.

