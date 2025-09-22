szeptember 22., hétfő

3 órája

Erősen felhős ég és záporok törik meg a meleget

A szeptemberi kánikula nem tart ki sokáig. A holnapi időjárás már többfelé fordulhat csapadékosabbra.

Kemma.hu

A hét második napján az ország északnyugati részén komolyabb változásra kell számítani. A holnapi időjárás során itt felhők és záporok érkeznek, miközben délkeleten még tartja magát a vénasszonyok nyara, és napos, száraz idő várható.

Ilyen lesz a holnapi időjárás
Fotó: Manuel Breva Colmeiro / Forrás:  Getty Images

Ilyen lesz a holnapi időjárás

A köpönyeg.hu szerint az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉNy-on lesz a hűvösebb.

Bár szeptember vége felé járunk, a nyár még visszaköszön egy kis időre. A hét további része azonban tartogat néhány meglepetést, amit érdemes előre tudni.

Az idei évben október 26-án, vasárnap hajnalban kell visszaállítani az óráinkat: 3:00-ról 2:00 órára lépünk vissza, vagyis papíron egy órával többet alhatunk. Az 2025-ös őszi óraátállítás a szokásosnál kicsit korábbra esik, ami miatt sokan már jóval a tél beköszönte előtt érzik a sötétebb esték hatását. A nappalok még sokszor nyárias meleget hoznak, de a korai sötétedés egyre inkább a közelgő téli időszámítás hangulatát idézi.
 

