Időjárás

1 órája

Eső és napsütés - változatos szombatra készülhetünk

A hétvége első napja nem ígér egységes időt az országban. A holnapi időjárás délnyugaton borús, esős lehet, míg északkeleten időnként a nap is előbújik.

Kemma.hu

Szombaton területenként nagyon másképp alakul majd az égkép. A holnapi időjárás délnyugaton többnyire borongós lesz, helyenként esővel, ezzel szemben az északkeleti tájakon változóan felhős, napos időszakok is várhatók. A hőmérséklet 17 és 22 fok között tetőzik.

Változékony lesz a holnapi időjárás
Fotó: Csaba Toth / Forrás:  Getty Images

 

Milyen idő lesz holnap? 

https://youtube.com/shorts/NzZCCv0EOuI?feature=share

Ezt hozza a holnapi időjárás

Délnyugaton kitart a borús idő, helyenként esővel, míg az ország északkeleti térségében már változóan felhős, időnként napos időszakok is lehetnek. A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint a csúcsértékek 17 és 22 fok között várhatók. Szöveges előrejelzés

 

