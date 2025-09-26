Eső és napsütés - változatos szombatra készülhetünk

Szombaton területenként nagyon másképp alakul majd az égkép. A holnapi időjárás délnyugaton többnyire borongós lesz, helyenként esővel, ezzel szemben az északkeleti tájakon változóan felhős, napos időszakok is várhatók. A hőmérséklet 17 és 22 fok között tetőzik.

Változékony lesz a holnapi időjárás

Fotó: Csaba Toth / Forrás: Getty Images

Milyen idő lesz holnap?

https://youtube.com/shorts/NzZCCv0EOuI?feature=share

Ezt hozza a holnapi időjárás

Délnyugaton kitart a borús idő, helyenként esővel, míg az ország északkeleti térségében már változóan felhős, időnként napos időszakok is lehetnek. A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint a csúcsértékek 17 és 22 fok között várhatók. Szöveges előrejelzés