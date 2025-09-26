26 perce
Eső és napsütés - változatos szombatra készülhetünk
A hétvége első napja nem ígér egységes időt az országban. A holnapi időjárás délnyugaton borús, esős lehet, míg északkeleten időnként a nap is előbújik.
Szombaton területenként nagyon másképp alakul majd az égkép. A holnapi időjárás délnyugaton többnyire borongós lesz, helyenként esővel, ezzel szemben az északkeleti tájakon változóan felhős, napos időszakok is várhatók. A hőmérséklet 17 és 22 fok között tetőzik.
Milyen idő lesz holnap?
Ezt hozza a holnapi időjárás
Délnyugaton kitart a borús idő, helyenként esővel, míg az ország északkeleti térségében már változóan felhős, időnként napos időszakok is lehetnek. A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint a csúcsértékek 17 és 22 fok között várhatók. Szöveges előrejelzés