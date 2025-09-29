szeptember 29., hétfő

"Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak" – mínuszokkal búcsúzik a szeptember

Címkék#időjárás előrejelzés#szeptember#időjárás#fagy#ősz

Holnap, szeptember utolsó napján, a reggeli órákban több helyen is fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet. A holnapi időjárás gomolyfelhős égboltot és később erőteljes felhősödést ígér az országban.

Kemma.hu

Ahogy a nyár végérvényesen távozik, a szeptember utolsó napjaiban az ősz hűvös lehelete mindenütt érezhető. A reggelek már mínuszokkal köszöntenek, a dér csillog a fűszálakon, és a fák lassan elveszítik zöld levelüket. A holnapi időjárás is emlékeztet minket, hogy a hosszú nappalok melege a múlté.

Colorful autumn leaves with frost. Frosty autumn leaves background holnapi időjárás, fagy, mínuszok, dér
A holnapi időjárás mínuszokkal érkezik
Fotó: sagarmanis / Forrás:  Getty Images

Mínuszokkal érkezik a holnapi időjárás

A HungaroMet előrejelzése szerint a záporos gócok az esti, késő esti órákban lecsengnek, miközben a gomolyfelhők is a legtöbb helyen feloszlanak - nagy területen kiderül az ég. Később, az éjszaka második felétől ugyanakkor a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon erőteljes felhősödés kezdődik, az egyre vastagabb felhőzetből pedig néhány helyen az eső is csepereghet. Az északias szél fokozatosan gyengül, élénk széllökés hajnalban már csak az északkeleti megyékben lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 fok között alakul, de a derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken -1, -2 fokig hűlhet a levegő. Talajmenti fagy másutt is több helyen előfordulhat. Napközben az ország nagy részén gomolyfelhők mellett több órás napsütésre lehet számítani. A dél-nyugati tájakon azonban a felhőzet erőteljesen megnövekszik, és néhol csepergő eső is előfordulhat. A délutáni órákban a hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. 

Becsapós az őszi időjárás: reggel már kabát kell, a lakás pedig kellemetlenül hűvös. A távfűtésre még várni kell, a gázkazánt pedig a legtöbben csak a legvégső esetben kapcsolják be. Sokan nem is tudják, de a fűtés klímával költséghatékonyabb is lehet. Mutatjuk hogyan!

Mindjárt október, és az ősszel együtt a hűvös is megérkezett. Amint beköszönt a hidegebb idő, Tatabányán is megkezdődik a fűtésszezon. A T-Szol felkészült a távhőszolgáltatás indítására, hogy minden lakó idejében és biztonságosan kapja meg a meleget. Itt vannak a tudnivalók a 2025-ös fűtésszezonról.

 

