Csapadékmentes, derült időnk lesz holnap: irány a természet!

Az ország nagy részén szikrázó napsütés várható, legfeljebb a Dunántúl nyugati részén bukkanhat fel néhány fátyolfelhő. A délies szél a Kisalföldön élénkülhet meg, helyenként erősebb lökésekkel. Ez a holnapi időjárás ideális a szabadban töltött programokhoz, legyen szó kirándulásról vagy sportolásról.

Így alakul a hétvégi időjárás

Forrás: Shutterstock

Így alakul a holnapi időjárás

A szombati égbolt szinte derült marad, csapadék sehol sem várható. A HungaroMet előrejelzése szerint délutáni hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, nyárias meleget hozva. A Dunántúl nagy részén, így Komárom-Esztergom megye időjárásában is, a délies szél csak helyenként élénkül meg, máshol gyenge légmozgásra lehet számítani. Összességében kellemes, napos, csapadékmentes idő várható, tökéletes feltételeket teremtve a szombati szabadtéri programokhoz.

