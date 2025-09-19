szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

20°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Csapadékmentes, derült időnk lesz holnap: irány a természet!

Címkék#Komárom-Esztergom megye#időjárás#Dunántúl

Szombatra túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik, igazi nyári hangulattal. A legfrissebb adatok szerint a holnapi időjárás a Dunántúlon, így Komárom-Esztergom megyében is csapadékmentes lesz.

Kemma.hu

Az ország nagy részén szikrázó napsütés várható, legfeljebb a Dunántúl nyugati részén bukkanhat fel néhány fátyolfelhő. A délies szél a Kisalföldön élénkülhet meg, helyenként erősebb lökésekkel. Ez a holnapi időjárás ideális a szabadban töltött programokhoz, legyen szó kirándulásról vagy sportolásról.

időjárás, holnapi időjárás, hétvégi időjárás
Így alakul a hétvégi időjárás
Forrás: Shutterstock

Így alakul a holnapi időjárás

A szombati égbolt szinte derült marad, csapadék sehol sem várható. A HungaroMet előrejelzése szerint délutáni hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, nyárias meleget hozva. A Dunántúl nagy részén, így Komárom-Esztergom megye időjárásában is, a délies szél csak helyenként élénkül meg, máshol gyenge légmozgásra lehet számítani. Összességében kellemes, napos, csapadékmentes idő várható, tökéletes feltételeket teremtve a szombati szabadtéri programokhoz. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu