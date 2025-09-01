1 órája
Őszi nyár folytatódik: kedden is marad a meleg, de estétől már érkezhetnek zivatarok +videó
Továbbra is nyárias és meleg idő várható, estefelé azonban már változás érkezhet. Ilyen lesz a holnapi időjárás.
Mondjuk, a legfrissebb időjárás előrejelzések szerint milyen lesz a holnapi időjárás, milyen idő vár ránk szeptember másodikán.
Ezt hozza a holnapi időjárás
A koponyeg.hu előrejelzése szerint továbbra is a nyárias meleg határozza meg időjárásunkat. Kedden a nap nagy részében derült, napos idő várható, a hőmérséklet délutánra 30–34 fok közé emelkedhet. A kellemes, nyárias hangulatot azonban estére nyugat felől érkező gomolyfelhők árnyékolhatják be, amelyekből záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A délies szél jellemzően mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
Összességében a holnapi nap nagyrészt a késő nyár hangulatát idézi, de a nap végére már érezhető lesz az ősz közeledése. Érdemes tehát a napsütés mellett esernyővel is készülni, főként a Dunántúlon.
