szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

24°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemma.hu videó

1 órája

Őszi nyár folytatódik: kedden is marad a meleg, de estétől már érkezhetnek zivatarok +videó

Címkék#Kemma videó#nyár#időjárás előrejelzés#időjárás#hőmérséklet#zivatar

Továbbra is nyárias és meleg idő várható, estefelé azonban már változás érkezhet. Ilyen lesz a holnapi időjárás.

Kemma.hu

Mondjuk, a legfrissebb időjárás előrejelzések szerint milyen lesz a holnapi időjárás, milyen idő vár ránk szeptember másodikán. 

Ilyen lesz a holnapi időjárás
Ilyen lesz a holnapi időjárás
Fotó: picture alliance / Forrás:  Getty Images

Ezt hozza a holnapi időjárás

A koponyeg.hu előrejelzése szerint továbbra is a nyárias meleg határozza meg időjárásunkat. Kedden a nap nagy részében derült, napos idő várható, a hőmérséklet délutánra 30–34 fok közé emelkedhet. A kellemes, nyárias hangulatot azonban estére nyugat felől érkező gomolyfelhők árnyékolhatják be, amelyekből záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A délies szél jellemzően mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.

Összességében a holnapi nap nagyrészt a késő nyár hangulatát idézi, de a nap végére már érezhető lesz az ősz közeledése. Érdemes tehát a napsütés mellett esernyővel is készülni, főként a Dunántúlon.

 

Kemma.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu