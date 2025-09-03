Visszatér a nyár: ilyen lesz a csütörtök

A holnapi időjárás prognózisa szerint kellemes, nyárias napra készülhetünk csütörtökön. A reggeli órákban hűvösebb, 13–16 fokos hőmérséklet várható, derült égbolt mellett. A nap előrehaladtával gyors felmelegedés kezdődik, délutánra 26–28 Celsius fok közötti értékekre számíthatunk.

Ilyen lesz a holnapi időjárás

Forrás: met.hu

A Koponyeg.hu és a met.hu időjárás előrejelzése egyaránt azt ígéri, hogy többórás napsütésben lesz részünk, a felhőzet pedig csak átmenetileg, fátyol- és gomolyfelhők formájában jelenhet meg. Csapadék kialakulására nincs esély, a szél pedig gyenge, mérsékelt marad.

A napos, száraz időjárás ideális lehet szabadtéri programokra: kirándulásra, sétára vagy akár városi rendezvényekre is. Aki hosszabb időt tölt a szabadban, annak érdemes könnyű, nyári ruházatban elindulnia, ugyanakkor a reggeli órákban egy vékony pulóver jól jöhet. Napszemüveg, kalap és naptej hasznos kiegészítő lehet a kora őszi napsugarak ellen.

Az esti órákra lassan visszahűl a levegő, ekkorra 19–21 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani, így egy vékony felső estére már indokolt lehet.