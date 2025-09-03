szeptember 3., szerda

Hilda névnap

24°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Visszatér a nyár: ilyen lesz a csütörtök

Címkék#felhőzet#időjárás előrejelzés#időjárás#hőmérséklet#prognózis

Itt vannak a legfrissebb előrejelzések a szeptember 4-i időjárásról.

Kemma.hu

A holnapi időjárás prognózisa szerint kellemes, nyárias napra készülhetünk csütörtökön. A reggeli órákban hűvösebb, 13–16 fokos hőmérséklet várható, derült égbolt mellett. A nap előrehaladtával gyors felmelegedés kezdődik, délutánra 26–28 Celsius fok közötti értékekre számíthatunk. 

holnapi időjárás
Ilyen lesz a holnapi időjárás
Forrás: met.hu

Ilyen lesz a holnapi időjárás

A Koponyeg.hu és a met.hu időjárás előrejelzése egyaránt azt ígéri, hogy többórás napsütésben lesz részünk, a felhőzet pedig csak átmenetileg, fátyol- és gomolyfelhők formájában jelenhet meg. Csapadék kialakulására nincs esély, a szél pedig gyenge, mérsékelt marad.

A napos, száraz időjárás ideális lehet szabadtéri programokra: kirándulásra, sétára vagy akár városi rendezvényekre is. Aki hosszabb időt tölt a szabadban, annak érdemes könnyű, nyári ruházatban elindulnia, ugyanakkor a reggeli órákban egy vékony pulóver jól jöhet. Napszemüveg, kalap és naptej hasznos kiegészítő lehet a kora őszi napsugarak ellen.

Az esti órákra lassan visszahűl a levegő, ekkorra 19–21 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani, így egy vékony felső estére már indokolt lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu