Őszi fordulat: ilyen lesz az időjárás október első napján

Október elsején a megyében borongós, időnként esős idő várható – hidegebb reggel, mérsékeltebb délutáni meleggel. A Koponyeg.hu szerint a holnapi időjárást főleg rövid záporok alakíthatják, míg a met.hu előrejelzése is hasonló hangulatot jelez.

Kemma.hu

A holnapi időjárás előrejelzés szerint október 1-jén Komárom-Esztergom megyében jellemzően változóan felhős időre számíthatunk, melybe időnként rövid ideig tartó csapadék (zápor) is vegyülhet. 

A Koponyeg.hu előrejelzése szerint a nappali maximum 15 fok körül alakul, a hajnal hőmérséklete pedig 6 fok körül lehet. A vármegye több pontján is előfordulhat kisebb csapadék, akár 1–2 milliméter mennyiségben.

A met.hu középértékű előrejelzései szerint nincs várható komoly veszélyes időjárás, de délután országos viszonylatban előfordulhatnak zivatarok. Az egész nap folyamán számíthatunk élénk északkeleti szélre, amely tovább fokozza a hűvös érzést. Napsütésre csak rövid időszakokra van kilátás; a borult, párás időszakok lesznek túlsúlyban.

 

