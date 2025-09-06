szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

21°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

36 perce

Na erre nem számítottunk: szeszélyes lesz a hét utolsó napjának időjárása

Címkék#csapadék#időjárás előrejelzés#időjárás#hőmérséklet

Megjöttek a legfrissebb előrejelzések. Holnap, azaz szeptember 7-én (vasárnap) Komárom-Esztergomban a holnapi időjárás napos, meleg időt ígér, de a szél és a zivatarok miatt érdemes elővigyázatosnak lenni.

Kemma.hu

Komárom-Esztergom vármegyében a holnapi időjárás napos, meleg időt ígér, de a délutáni órákban zivatarok és erős szél is várható. Érdemes a szabadban programot tervezőknek esernyőt hozniuk, és figyelniük a helyi időjárási figyelmeztetéseket.

holnapi időjárás, hétvégi időjárás
Ezt hozza nekünk a holnapi időjárás
Forrás: Shutterstock

Holnapi időjárás: napfényes reggel, meleg délutánok

A met.hu időjárás előrejelzése szerint a nap első felében a napsütéses idő dominál, hőmérséklet 20–22 fok között alakul. Délutánra a nappali felmelegedés következtében a hőmérséklet 25–27  fokra emelkedhet. A szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, különösen a délutáni órákban.

A késő délutáni és esti órákban zivatarok kialakulására van esély, melyeket intenzív csapadék, jégeső és viharos széllökések kísérhetnek. A szél sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát, ami közlekedési nehézségeket okozhat. A zivatarok várhatóan késő estére megszűnnek.

Forrás: met.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu