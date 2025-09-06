Na erre nem számítottunk: szeszélyes lesz a hét utolsó napjának időjárása

Komárom-Esztergom vármegyében a holnapi időjárás napos, meleg időt ígér, de a délutáni órákban zivatarok és erős szél is várható. Érdemes a szabadban programot tervezőknek esernyőt hozniuk, és figyelniük a helyi időjárási figyelmeztetéseket.

Ezt hozza nekünk a holnapi időjárás

Forrás: Shutterstock

Holnapi időjárás: napfényes reggel, meleg délutánok

A met.hu időjárás előrejelzése szerint a nap első felében a napsütéses idő dominál, hőmérséklet 20–22 fok között alakul. Délutánra a nappali felmelegedés következtében a hőmérséklet 25–27 fokra emelkedhet. A szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, különösen a délutáni órákban.

A késő délutáni és esti órákban zivatarok kialakulására van esély, melyeket intenzív csapadék, jégeső és viharos széllökések kísérhetnek. A szél sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát, ami közlekedési nehézségeket okozhat. A zivatarok várhatóan késő estére megszűnnek.