Holnapi időjárás: készülj a változékony, zivatarveszélyes napra!

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése alapján a holnapi időjárás, azaz szeptember 3-án (szerdán) a nap folyamán gyakran erősen gomolyfelhős idő várható. Reggelig elszórtan előfordulhat zápor vagy zivatar, délután pedig főként keleti tájakon csökken a csapadék esélye. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

Ilyen lesz a holnapi időjárás

Forrás: met.hu

Holnapi időjárás előrejelzés

A HungaroMet veszélyjelzése szerint holnap délutántól késő estig főként az Északi-középhegység térségében nő meg a zivatarok kialakulásának valószínűsége. Ezeket intenzív csapadék (25–30 milliméter felett), erős, helyenként viharos széllökések (~60–75 kilométer/óra), valamint aprószemű jég (1–2 centiméter), helyenként akár nagyobb méretű jég (2–3 centiméter) is kísérheti.

Holnap, szeptember 3-án, változékony, zivatarveszélyes idő várható — különösen az Északi-középhegység térségében. Míg a gomolyfelhők és helyenkénti záporok inkább általános jellegűek, a met.hu figyelmeztetése arra utal, hogy bizonyos régiókban akár komoly zivatarok is előfordulhatnak.