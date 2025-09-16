Hidegrfrontal érkezik a zivatar, változékony idő várható kedden

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden a kezdeti napsütés után ÉNy felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. 21 és 28 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Forrás: HungaroMet

A HungaroMet prognózisa szerint kedden északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, de délelőtt az Alföldön még több órát süthet a nap. Szórványosan várható csapadék: nyugaton, északnyugaton főleg eső, másutt záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szelet kísérik élénk lökések, átmeneti szélerősödés inkább csak zivatar környezetében lehet. A csúcshőmérséklet északnyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén 28 fok körül valószínű.