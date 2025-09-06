szeptember 6., szombat

1 órája

Brutális különbségek: 10 fokos csökkenés, betett a hidegfront a hétvégének

Brutális lehűlés rázta meg az Észak-Dunántúlt. Nagy valószínűséggel a péntekről szombatra virradóra tapasztalt hidegfront a hét átverése.

Nagy Balázs

A péntek estértől szombat reggel virradóra tapasztalt időjárás teljesen betett a hétvégi programok zömének. A hidegfront miatt kettészakadt az ország és a Dunántúl is. Hatalmas hőmérsékleti különbségek vannak a régiók között. Ilyen például a Bakony, ahova most csak vastag pulcsiba induljon mindenki, ha épp arra túrázik a család.

hidegfront
A lesből támadó hidegfront alaposan felborította a hétvége programjait.
Forrás: pexels.hu

Brutális hidegfront támadott lesben állva

A hidegfront hatására extrém lehűlés érkezett a korábbi előrejelzések helyett. A Bakonyban most bizony érdemes pulóvert vinni magunkat, ugyanis 12 fok van jelenleg a térségben. De a Komárom-Esztergom vármegyei településeken is elkél a melegebb ruházat a hétvégi időjárás miatt. Az éjszaka folyamán az ország észak-keleti területein zápor és zivatar is kialakulhat kisebb vihar mellett.

Időjárás Komárom-Esztergomban

A nagyvárosokban is jócskán alul marad a várt hőmérséklet a hétvégén. Tatán a tegnapi időjáráshoz képest 10 fokkal van hidegebb, jelenleg 17 fok van. Tatabányán sem jobb a helyzet, itt a pénteki naphoz képest 7 fokkal van hűvösebb. Esztergomban és a Dunakanyar környékén is a változás az előző naphoz képest 7 fok. Jelenleg itt 18 fokos hőmérséklettel számolhatunk. -írta a HungaroMet.

Tatabányai időjárás

Az időjárás Tatabánya területén sem javul meg. A bányásznapokra is érdemes pulóverrel készülni, jelenleg 16 fok van, a napi maximum hőmérséklet is jócskán alul marad a tegnapihoz képest 25 fok várható maximum.

A Bakony területén is extrém a lehűlés

Az Balatoni-középhegység és a Bakony időjárása is extrémen lehűlt.  

A HungraoMet holnapi időjárása szerint vasárnap már visszatér a 25 fok feletti hőmérsékletek. A gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok a délutáni, kora esti órákban fordulhatnak elő az ország északkeleti, keleti harmadán. Az északias szelet a Zemplén tágabb környezetében élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.

 

 

