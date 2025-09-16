szeptember 16., kedd

1 órája

Csapadékos délután, hűvös esték: őszi arcát mutatja az időjárás

Ma ne hagyjuk otthon az esernyőt, ha elindulunk valahova. Markáns hidegfront érkezett ugyanis felénk, amely alaposan átrendezi az időjárást.

Kemma.hu

Reggel már megmutatta magát a szeszélyes időjárás Komárom-Esztergomban, hiszen Tatán különleges természeti jelenség lepte meg a helyieket: szivárvány jelent meg az égen úgy, hogy közben egyetlen csepp eső sem esett. Ez már annak a hidegfrontnak volt az előjele, ami most érkezett meg hozzánk. A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint ennek hatására az ország keleti harmadán a késő délutáni, esti órákig néhol előfordulhat zivatar. Környezetükben intenzív csapadék (10-20 milliméter), erős, esetleg viharos (60-70 kilométer/óra) széllökés és apró szemű jég előfordulhat. Szerda délután északkeleten egy-egy záport villámtevékenység és kisebb szemű jég kísérhet. Kedd éjfélig a nyugati határszélen, kis körzetekben 15-20 milliméter körül alakulhat a napi csapadékösszeg.

Az érkező hidegfront záporokat, zivatarokat hoz
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Hol lesz érezhető a hidegfront hatása?

A koponyeg.hu prognózisa szerint a nyugati és északnyugati térségekben már reggel megérkezett a csapadék, sokfelé már most eső áztatja a tájat. Az ország középső és keleti részén viszont még jó darabig változékony, helyenként napos időre lehet számítani, sőt a délkeleti határ közelében még délután is késő nyári hangulat uralkodhat. A front előterében azonban záporok, sőt, zivatarok is kialakulhatnak, így szinte bármelyik térségben lehet számítani a csapadékra.

A szél is egyre nagyobb szerephez jut: sokfelé északnyugatira fordul, és erős lökések kísérhetik. Ez a levegő gyors kicserélődését hozza magával, ami az ország nyugati tájain érezhető leginkább. A hőmérsékletben ugyanis drasztikus eltérések alakulnak ki: míg a Dunántúlon mindössze 17 fok körüli értékeket mérhetünk, addig a délkeleti határ közelében még közel 30 fokot is mutathatnak a hőmérők...

 

