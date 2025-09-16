Csapadékos délután, hűvös esték: őszi arcát mutatja az időjárás

Reggel már megmutatta magát a szeszélyes időjárás Komárom-Esztergomban, hiszen Tatán különleges természeti jelenség lepte meg a helyieket: szivárvány jelent meg az égen úgy, hogy közben egyetlen csepp eső sem esett. Ez már annak a hidegfrontnak volt az előjele, ami most érkezett meg hozzánk. A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint ennek hatására az ország keleti harmadán a késő délutáni, esti órákig néhol előfordulhat zivatar. Környezetükben intenzív csapadék (10-20 milliméter), erős, esetleg viharos (60-70 kilométer/óra) széllökés és apró szemű jég előfordulhat. Szerda délután északkeleten egy-egy záport villámtevékenység és kisebb szemű jég kísérhet. Kedd éjfélig a nyugati határszélen, kis körzetekben 15-20 milliméter körül alakulhat a napi csapadékösszeg.

Az érkező hidegfront záporokat, zivatarokat hoz

Forrás: Shutterstock/Illusztráció