Időjárás

39 perce

Letarolja az országot a hidegfront, itt lesz először csúnya eső

Vasárnap drámai fordulatot vesz az időjárás Komárom-Esztergomban: a nyugat felől érkező front esőt, záporokat és akár zivatarokat is hoz. A hőmérséklet visszaesik, a napsütésnek csak rövid időszakokra marad esélye. Hidegfrontot hoz a holnapi időjárás.

Kemma.hu

Komárom-Esztergom vármegye lakói vasárnap készüljenek fel az esernyős napra, hiszen a hétvégét egy markáns időjárási fordulat zárja. Az Észak-Olaszország térségében kimélyülő ciklon frontálzónája eléri hazánkat, és a nyugatról kelet felé átvonuló hidegfront és csapadékzóna sokfelé okoz majd esőt, záport, sőt, néhol beágyazott zivatar sem kizárt. Mondjuk, miként alakul a holnapi időjárás.

Rain,Clouds,And,Black,Sky,Textured,Background.,Danger,Storm,Cloud, időjárás, weather, mai időjárás, holnapi időjárás, vihar, hidegfront
A holnapi időjárás hidegfrontot hoz magával
Fotó: MR.PRAWET THADTHIAM / Forrás: Shuttersock/Illusztráció

Hidegfrontot hoz a holnapi időjárás

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint már reggel felhősen indulhat a nap, és a nyugati részeken hamarosan megérkezhetnek az első záporok. Délutánra országszerte, így megyénkben is szinte bárhol lehet csapadékra számítani. A legtöbb eső az északnyugati térségben hullhat, így különösen a Duna mentén és a Gerecse környékén készülhetnek kiadósabb záporokra az autósok és kirándulók.

A hőmérséklet is változékonyan alakul: délkeleten még 26-27 fokig emelkedhet a hőmérséklet, de Komárom-Esztergom több pontján már csak 19-22 fok körüli maximumokra lehet számítani. Az erősödő szél tovább fokozza a hűvös érzetet, zivatarok környezetében pedig viharos lökések is kialakulhatnak. 

A HungaroMet Facebook oldalán azt is elárulta, miként alakul ki az újabb hidegfront. Mint írták, ennek az az oka, hogy maga a front még nem alakult ki. Az Izland környéki ciklonrendszer peremén történő frontzóna kiélesedése holnap hajnalra tehető az Alpok térségében. Ennek folyamatát láthatjuk az alábbi animáción.

A front reggel kopogtat be hazánk északnyugati határainál, amely hétfőre virradóan hagyja el kelet felé a Tiszántúlt. A Dunántúl délnyugati részei, valamint az északi, északkeleti országrész is hasonló esélyekkel indul a legtöbb csapadékért a legfrissebb számítások szerint. 

Hozzávetőlegesen a nap első felében az ország északnyugati felén, a második felében, illetve hétfőre virradóan pedig hazánk keleti részein hullhat le a csapadék nagyja.

A met.hu oldalán azt is megnéztük, milyen lesz pontosan az időjárás Tatabányán. Az előrejelzés szerint majd' 10 fokos különbség lesz szombat és vasárnap: amíg szombaton 27 fok is lehetett, addig a hét utolsó napján már csak 18 fok. Emellett 25-40 kilométer/órás szél is várható, valamint 10 milliméternyi csapadék, emellett 90 százalékban tényleg felhős idő vár ránk napközben.

A meteorológusok szerint a vasárnap tehát igazi „hidegfrontos” nap lesz, ami a frontra érzékenyeket is próbára teheti. A gyors légköri változások miatt sokaknál fejfájás, fáradtság vagy vérnyomás-ingadozás jelentkezhet.

 

