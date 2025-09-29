Hideg idővel érkezik szeptember utolsó napjai

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint hétfőn a napsütés mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is előfordulnak. A holnapi időjárás során reggel 5-10, délután 15-20 fok valószínű.

A HungaroMet prognózisa szerint hétfőn hajnalban a szakadozott felhőtakaró mellett a csapadék előfordulási esélye egyre csökken. Hajnalra foltokban pára, köd képződik. Északkeleten és nyugaton helyenként élénk marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szélvédett hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékeket is mérhetünk.

Napközben aztán a pára- és ködfoltok feloszlása után általában gomolyfelhős, napos időre számíthatunk itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Helyenként - legkisebb valószínűséggel a Nyugat-Dunántúlon - eső, zápor kialakulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északias szél nagyobb területen megélénkül, az északkeleti megyékben erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra általában 13 és 18 fok közé melegszik fel a levegő.