szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

20°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

46 perce

Nyárias hétvége közeleg: strandidő vár ránk!

Címkék#Komárom-Esztergom#strandidő#időjárás

Igazi strandidő ígérkezik, így érdemes szabadtéri programokkal készülni. A hétvégi időjárás napos, derült és csapadékmentes lesz, a hőmérséklet napról napra emelkedik.

Kemma.hu

Aki szabadságra, kirándulásra vagy csak egy kis pihenésre vágyik, most ideális körülményeket talál: a hétvégi időjárásban esőre sehol nem kell számítani, a szél többnyire gyenge marad, és a nappali felmelegedés is erősödik. Például Komárom-Esztergom megye időjárása is kimondottan kedvező lesz, a megyében szombaton és vasárnap délután is 28 fok körüli maximum várható.

időjárás, holnapi időjárás, hétvégi időjárás
Így alakul a hétvégi időjárás
Forrás: Shutterstock

Hétvégi időjárás: napos, száraz, egyre melegebb

Péntek: 

Délnyugaton túlnyomóan derült lesz az ég, északkeleten időnként több felhő is lehet, de csapadék nem várható. A nyugatias szél gyenge vagy mérsékelt marad, délután 23–29 fokra melegszik a levegő – írja a köpönyeg.hu.

Szombat: 

A hajnali köd feloszlása után verőfényes, száraz időre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkülhet, Sopron környékén erősebb lökések is előfordulhatnak. Reggel 8–16, délután 25–30 fok között alakul a hőmérséklet, Komárom-Esztergom megyében 28 fok körül lesz a csúcsérték.

Vasárnap: 

Hajnalban ismét lehetnek pára- és ködfoltok, de napközben szinte zavartalan lesz a napsütés. A délkeleti, déli szél többfelé élénk lesz, Sopron környékén akár erősebb is. A hajnali 10–18 fokról délutánra 26–32 fok közé emelkedik a hőmérséklet, délen már hőségre készülhetünk.

És ha már ilyen szép, nyárias idő ígérkezik: itt írtunk Komárom-Esztergom megye strandjainak nyitvatartásáról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu