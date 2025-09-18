Nyárias hétvége közeleg: strandidő vár ránk!

Aki szabadságra, kirándulásra vagy csak egy kis pihenésre vágyik, most ideális körülményeket talál: a hétvégi időjárásban esőre sehol nem kell számítani, a szél többnyire gyenge marad, és a nappali felmelegedés is erősödik. Például Komárom-Esztergom megye időjárása is kimondottan kedvező lesz, a megyében szombaton és vasárnap délután is 28 fok körüli maximum várható.

Így alakul a hétvégi időjárás

Forrás: Shutterstock

Hétvégi időjárás: napos, száraz, egyre melegebb

Péntek:

Délnyugaton túlnyomóan derült lesz az ég, északkeleten időnként több felhő is lehet, de csapadék nem várható. A nyugatias szél gyenge vagy mérsékelt marad, délután 23–29 fokra melegszik a levegő – írja a köpönyeg.hu.

Szombat:

A hajnali köd feloszlása után verőfényes, száraz időre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkülhet, Sopron környékén erősebb lökések is előfordulhatnak. Reggel 8–16, délután 25–30 fok között alakul a hőmérséklet, Komárom-Esztergom megyében 28 fok körül lesz a csúcsérték.

Vasárnap:

Hajnalban ismét lehetnek pára- és ködfoltok, de napközben szinte zavartalan lesz a napsütés. A délkeleti, déli szél többfelé élénk lesz, Sopron környékén akár erősebb is. A hajnali 10–18 fokról délutánra 26–32 fok közé emelkedik a hőmérséklet, délen már hőségre készülhetünk.

És ha már ilyen szép, nyárias idő ígérkezik: itt írtunk Komárom-Esztergom megye strandjainak nyitvatartásáról.