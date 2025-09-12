szeptember 13., szombat

8 órája

Figyelmeztetnek a meteorológusok: ez vár ránk a hétvégén

Még élvezhetjük a nyárias meleget, de már nem sokáig. A hétvégi időjárás változékony lesz, vasárnapra pedig markáns lehűlést és esőt ígérnek az előrejelzések.

Kemma.hu

Bár még sokan a nyári napsütést élvezik, a következő napok már az ősz első jeleit hozzák magukkal. A hétvégi időjárás változékony lesz, így érdemes előre tervezni a szabadtéri programokat.

Napsütéssel indul, viharokkal zárul – a hétvégi időjárás igazi időjárási hullámvasutat ígér.
Fotó: Z. M. / Forrás: 24 Óra

Péntek még igazi nyárutóval kényeztet

A koponyeg.hu és a met.hu előrejelzése szerint szeptember 13-án, pénteken zavartalan napsütés várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet délutánra 25–27 fok köré emelkedik, a szél gyenge marad. Ez a nap tökéletes lehet még egy utolsó nyárias kirándulásra vagy szabadtéri rendezvényre.

A hétvégi időjárás szombaton már változást jelez

Az időjárás szombaton, akár 29 fokig is felmelegedhet, de délután egyre többfelé alakulhat ki gomolyfelhőzet, helyenként záporral, zivatarral. A légmozgás zivatarok környezetében megerősödhet, de napközben még élvezhető idő lesz. Érdemes a programokat a délelőtti órákra időzíteni.

Vasárnap megérkezik az őszi fordulat

Vasárnapra markáns hidegfront érkezik: többfelé eső, zápor, zivatar és erős, néhol viharos északnyugati szél várható. A hőmérséklet visszaesik, délután már csak 18–22 fok körül alakulnak a maximumok. A kellemes nyári időt egy hűvösebb, csapadékosabb nap zárja le.

