1 órája
Figyelmeztetnek a meteorológusok: ez vár ránk a hétvégén
Még élvezhetjük a nyárias meleget, de már nem sokáig. A hétvégi időjárás változékony lesz, vasárnapra pedig markáns lehűlést és esőt ígérnek az előrejelzések.
Bár még sokan a nyári napsütést élvezik, a következő napok már az ősz első jeleit hozzák magukkal. A hétvégi időjárás változékony lesz, így érdemes előre tervezni a szabadtéri programokat.
Péntek még igazi nyárutóval kényeztet
A koponyeg.hu és a met.hu előrejelzése szerint szeptember 13-án, pénteken zavartalan napsütés várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet délutánra 25–27 fok köré emelkedik, a szél gyenge marad. Ez a nap tökéletes lehet még egy utolsó nyárias kirándulásra vagy szabadtéri rendezvényre.
A hétvégi időjárás szombaton már változást jelez
Az időjárás szombaton, akár 29 fokig is felmelegedhet, de délután egyre többfelé alakulhat ki gomolyfelhőzet, helyenként záporral, zivatarral. A légmozgás zivatarok környezetében megerősödhet, de napközben még élvezhető idő lesz. Érdemes a programokat a délelőtti órákra időzíteni.
Vasárnap megérkezik az őszi fordulat
Vasárnapra markáns hidegfront érkezik: többfelé eső, zápor, zivatar és erős, néhol viharos északnyugati szél várható. A hőmérséklet visszaesik, délután már csak 18–22 fok körül alakulnak a maximumok. A kellemes nyári időt egy hűvösebb, csapadékosabb nap zárja le.