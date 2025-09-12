szeptember 12., péntek

35 perce

Nyárbúcsúztató napsütés és hűvösebb szél: ilyen lesz a hétvégi időjárás

Péntek délután még igazi nyáridéző napsütésben lehet részünk, de a hétvége folyamán fordulat érkezik. Mondjuk milyen lesz a hétvégi időjárás, mire készülj szeptember 12. és 14. között.

Kemma.hu

A hétvégi időjárás változatos képet mutat: pénteken és szombaton még élvezhetjük a szeptemberi napsütést és a nyárias meleget, ám vasárnapra már egyértelműen ősziesebb fordulat érkezik. Aki tehát szabadtéri programot tervez, annak célszerű a szombati napra időzíteni, mert vasárnap a borongósabb, szelesebb idő kevésbé kedvez a kirándulásoknak.

Így alakul a hétvégi időjárás
Hétvégi időjárás: így készülj a következő napokban

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint pénteken még a nyár legszebb napjait idézi. Szeptember 12-én délután sok napsütésben lesz részünk, legfeljebb fátyol- és gomolyfelhők tarkíthatják az eget. Csapadék nem várható, így aki szabadtéri programot tervez, bátran számíthat a kellemes, 26–27 fok körüli hőmérsékletre. Igazi vénasszonyok nyara hangulatban búcsúzik a hét utolsó munkanapja.

Szombaton, szeptember 13-án reggel még előfordulhatnak ködfoltok, de ezek gyorsan feloszlanak, és napközben ismét a napsütésé lesz a főszerep. A levegő továbbra is nyárias melegre számíthatunk, délutánra 24–29 fokig emelkedik a hőmérséklet. A nap második felében azonban változékonyabbá válik az idő: főként nyugaton és északon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyek rövid idő alatt is alaposan felfrissíthetik a levegőt.

A hét legnagyobb fordulatát a vasárnap hozza. A met.hu prognózisa szerint szeptember 14-én egy hidegfront éri el hazánkat, amely erősen felhős, többfelé csapadékos időt ígér. Délelőtt még gyakoriak lehetnek a záporok és zivatarok, délutánra viszont nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, bár a szél ekkor is élénk, időnként erős lesz. A hőmérséklet jelentősen visszaesik: a napközbeni maximumok 21–22 fok körül alakulnak, ami már inkább a kora őszi hangulatot idézi.

 

