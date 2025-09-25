szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

36 perce

Elő a kabátot és az esernyőt - borongós, hűvös napok várnak ránk

Címkék#hétvége#időjárásjelentés#időjárás#ősz

A hét közepén megérkezett a szeles, borús idő, és ez a következő napokban is folytatódik. A hétvégi időjárás többnyire felhős lesz, helyenként esővel, és a hőmérséklet is inkább az őszt idézi majd.

Kemma.hu

A hétvége során csak rövid időszakokra bújik elő a nap, az ország egyes részein azonban tartósan borongós, esős marad az égbolt. A hétvégi időjárás hőmérséklete 17 és 22 fok között alakul, így igazi őszi hangulat vár ránk.
 

Így alakul a hétvégi időjárás
Így alakul a hétvégi időjárás
Fotó: Yulia Moiseeva / Forrás:  Shutterstock


Így fest a hétvégi időjárás előrejelzése

Péntek

A köpönyeg.hu szerint a reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható.

https://youtube.com/shorts/j6z7-HxKjro?si=8j1uKzAPaKg4MSAx

 

Szombat

Délnyugaton kitart a borús időjárás, helyenként esővel, míg az ország északkeleti térségében már változóan felhős, időnként napos időszakok is lehetnek. A csúcsértékek 17 és 22 fok között várhatók.

Vasárnap

Változó felhőzet ígérkezik, északkelet felé haladva több napsütéssel. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20-21 fok körül tetőzik.

Míg nálunk még csak eső és lehűlés érkezik, a környező országok magashegységeiben már megjelentek a tél első jelei. Az Alpokban ugyanis szeptember végén is jelentős havazás alakult ki, amely vastagon beborította a hegyoldalakat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu