Elő a kabátot és az esernyőt - borongós, hűvös napok várnak ránk

A hétvége során csak rövid időszakokra bújik elő a nap, az ország egyes részein azonban tartósan borongós, esős marad az égbolt. A hétvégi időjárás hőmérséklete 17 és 22 fok között alakul, így igazi őszi hangulat vár ránk.



Így alakul a hétvégi időjárás

Fotó: Yulia Moiseeva / Forrás: Shutterstock



Így fest a hétvégi időjárás előrejelzése

Péntek

A köpönyeg.hu szerint a reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható.

Szombat

Délnyugaton kitart a borús időjárás, helyenként esővel, míg az ország északkeleti térségében már változóan felhős, időnként napos időszakok is lehetnek. A csúcsértékek 17 és 22 fok között várhatók.

Vasárnap

Változó felhőzet ígérkezik, északkelet felé haladva több napsütéssel. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20-21 fok körül tetőzik.

Míg nálunk még csak eső és lehűlés érkezik, a környező országok magashegységeiben már megjelentek a tél első jelei. Az Alpokban ugyanis szeptember végén is jelentős havazás alakult ki, amely vastagon beborította a hegyoldalakat.