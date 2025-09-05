szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

20°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

51 perce

Zápor zavarhatja meg a bányásznap végét? Mutatjuk!

Címkék#csapadék#zápor#bányásznap#zivatar

A bányásznapos hétvége sok szabadtéri programot tartogat Tatabányán. A hétvégi időjárás is többnyire kedvez majd, de vasárnapra némi csapadék is becsúszhat.

Kemma.hu

A hétvégi időjárás kedvezően alakul a szabadtéri programok szempontjából, így a tatabányai bányásznap résztvevői is számíthatnak némi napsütésre. De érdemes figyelni a változásokat, mert vasárnap már csapadék is érkezhet.

A hétvégi időjárás többnyire napos lesz, de vasárnap délutánra záporokat is jeleznek az előrejelzések
A hétvégi időjárás többnyire napos lesz, de vasárnap délutánra záporokat is jeleznek az előrejelzések
Fotó: Flajsz Péter

Szombaton még kegyes lesz a hétvégi időjárás

A Köpönyeg.hu szerint szombaton napos-gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. A hőmérséklet reggel 15–17, délután pedig akár 31 fok is lehet. A met.hu is száraz időt jósol, élénk délkeleti széllel.

Vasárnap jön a fordulat

Bár a meleg marad, vasárnap délutántól már instabilabbá válik a légkör. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki, főként a Dunántúlon. A hőmérséklet 28–30 fok körül alakul, de záporok környékén a szél is megerősödhet.

Esernyővel nem lehet mellélőni

Összességében kellemes, nyárias hétvégére készülhetünk, de különösen vasárnap délutánra nem árt egy esőkabát vagy kisméretű esernyő, ha szabadtéri programot tervezünk.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu