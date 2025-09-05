51 perce
Zápor zavarhatja meg a bányásznap végét? Mutatjuk!
A bányásznapos hétvége sok szabadtéri programot tartogat Tatabányán. A hétvégi időjárás is többnyire kedvez majd, de vasárnapra némi csapadék is becsúszhat.
A hétvégi időjárás kedvezően alakul a szabadtéri programok szempontjából, így a tatabányai bányásznap résztvevői is számíthatnak némi napsütésre. De érdemes figyelni a változásokat, mert vasárnap már csapadék is érkezhet.
75 éves hagyomány - a tatabányai bányásznap kiemelt eseménye a csilletoló verseny idén is főszerepet kap
Szombaton még kegyes lesz a hétvégi időjárás
A Köpönyeg.hu szerint szombaton napos-gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. A hőmérséklet reggel 15–17, délután pedig akár 31 fok is lehet. A met.hu is száraz időt jósol, élénk délkeleti széllel.
Vasárnap jön a fordulat
Bár a meleg marad, vasárnap délutántól már instabilabbá válik a légkör. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki, főként a Dunántúlon. A hőmérséklet 28–30 fok körül alakul, de záporok környékén a szél is megerősödhet.
Esernyővel nem lehet mellélőni
Összességében kellemes, nyárias hétvégére készülhetünk, de különösen vasárnap délutánra nem árt egy esőkabát vagy kisméretű esernyő, ha szabadtéri programot tervezünk.