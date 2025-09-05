Zápor zavarhatja meg a bányásznap végét? Mutatjuk!

Szombaton még kegyes lesz a hétvégi időjárás

A Köpönyeg.hu szerint szombaton napos-gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. A hőmérséklet reggel 15–17, délután pedig akár 31 fok is lehet. A met.hu is száraz időt jósol, élénk délkeleti széllel.

Vasárnap jön a fordulat

Bár a meleg marad, vasárnap délutántól már instabilabbá válik a légkör. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki, főként a Dunántúlon. A hőmérséklet 28–30 fok körül alakul, de záporok környékén a szél is megerősödhet.

Esernyővel nem lehet mellélőni

Összességében kellemes, nyárias hétvégére készülhetünk, de különösen vasárnap délutánra nem árt egy esőkabát vagy kisméretű esernyő, ha szabadtéri programot tervezünk.