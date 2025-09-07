Időjárás
1 órája
Felfrissült idővel zárul a hét
Mondjuk, milyen lesz az időjárás a hét utolsó napján.
A koponyeg.hu előrejelzése szerint vasárnap a ragyogó szeptember eleji napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Nem lesz eső. 29-30 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.
A HungaroMet prognózisa szerint vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok a délutáni, kora esti órákban fordulhatnak elő az ország északkeleti, keleti harmadán. Az északias szelet a Zemplén tágabb környezetében élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre