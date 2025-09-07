szeptember 7., vasárnap

Felfrissült idővel zárul a hét

Mondjuk, milyen lesz az időjárás a hét utolsó napján.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint vasárnap a ragyogó szeptember eleji napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Nem lesz eső. 29-30 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

A HungaroMet prognózisa szerint vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok a délutáni, kora esti órákban fordulhatnak elő az ország északkeleti, keleti harmadán. Az északias szelet a Zemplén tágabb környezetében élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.

Forrás: met.hu

 

 

