Felfrissült idővel zárul a hét

A koponyeg.hu előrejelzése szerint vasárnap a ragyogó szeptember eleji napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Nem lesz eső. 29-30 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

A HungaroMet prognózisa szerint vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok a délutáni, kora esti órákban fordulhatnak elő az ország északkeleti, keleti harmadán. Az északias szelet a Zemplén tágabb környezetében élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.