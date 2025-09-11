szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

16°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Borús kezdet, napos délután – záporokkal tarkított csütörtök vár ránk

Címkék#felhőzet#zápor#zivatar#prognózis

Csütörtökön borongós reggel után délutánra kisüt a nap, de záporok és zivatarok is kialakulhatnak, a hőmérséklet 24–26 fok körül alakul.

Kemma.hu

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szeptember 11-én, csütörtökön a reggeli órákban még borult, párás, többfelé csapadékos időre ébredhetünk. Délelőtt helyenként eső, zápor várható, majd délutánra fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen süt ki a nap. A hőmérséklet hajnalban 12–14 fok körül alakul, délutánra pedig 24–26 fokig emelkedhet a levegő. A szél eleinte gyenge marad, zivatarok környezetében azonban hirtelen megélénkülhet.

A HungaroMet prognózisa szerint a nap második felében, különösen a késő délutáni és esti órákban elszórtan alakulhatnak ki zivatarok. Ezeket villámlás, hirtelen szélerősödés, rövid idő alatt lehulló intenzív csapadék, sőt helyenként kisebb jégeső is kísérheti. Emiatt a Közép-Dunántúl térségére sárga figyelmeztetés lesz érvényben.

Forrás: HungaroMet

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu