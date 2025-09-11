Borús kezdet, napos délután – záporokkal tarkított csütörtök vár ránk

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szeptember 11-én, csütörtökön a reggeli órákban még borult, párás, többfelé csapadékos időre ébredhetünk. Délelőtt helyenként eső, zápor várható, majd délutánra fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen süt ki a nap. A hőmérséklet hajnalban 12–14 fok körül alakul, délutánra pedig 24–26 fokig emelkedhet a levegő. A szél eleinte gyenge marad, zivatarok környezetében azonban hirtelen megélénkülhet.

A HungaroMet prognózisa szerint a nap második felében, különösen a késő délutáni és esti órákban elszórtan alakulhatnak ki zivatarok. Ezeket villámlás, hirtelen szélerősödés, rövid idő alatt lehulló intenzív csapadék, sőt helyenként kisebb jégeső is kísérheti. Emiatt a Közép-Dunántúl térségére sárga figyelmeztetés lesz érvényben.