Beköszönt az igazi ősz vasárnap

Mondjuk, milyen lesz az időjárás a hét utolsó napján.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint vasárnap nyugat, délnyugat felől beborul az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Kiadós csapadék is eshet. Késő délután, estefelé csökken nyugat felől a felhőzet. 20-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet. Igazi kora őszi napunk lesz.

A HungaroMet prognózisa szerint vasárnap jellemzően erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni is a felhőzet. Sok helyen fordulhat elő eső, záporeső, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délen, délkeleten 25 fok sem kizárt.

Forrás: met.hu

 

 

