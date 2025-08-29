Itt a riasztás: mondjuk, jelenleg hol van zivatar és hol csap le az ítéletidő

Sokáig úgy tűnt, hogy a nyár még kitart, de a hétvégi időjárás mást tartogat. Bár a forróság pénteken még velünk lesz, utána hirtelen jön a fordulat: zivatarok és viharos szél is beleszólhat a szabadtéri programokba.

Jönnek a zivatarok, felfrissül a levegő

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Zivatar zavarhatja meg a nyugodt hétvégét

Ahogy arról korábban is írtunk, a hétvége elején még a nyár utolsó lendülete érvényesül. Az előrejelzések szerint 35 fok körüli hőségre, szaharai porral terhelt levegőre és sok napsütésre számíthatunk. A délies szél több helyen is feltámad, miközben a levegő egyre fülledtebbé válik. Délutántól azonban már gyűlnek a gomolyfelhők, és egyre több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok – főként a Dunántúlon és a középső országrészben.

Jön a hidegfront, és alaposan felforgatja az időt

A hétvégére megérkező hidegfront nem éppen csendesen hozza el az enyhülést. A hungaromet figyelmeztetése szerint a zivatarokat helyenként viharos szél, apró jég és intenzív eső is kísérheti – egy-egy hevesebb cellából akár 25-30 milliméter csapadék is lezúdulhat rövid idő alatt. A szél fokozatosan északnyugatira fordul, és többfelé megerősödik, sőt, néhol viharossá fokozódik. A záporos, zivataros gócok hullámokban vonulnak át az országon, leginkább szombaton számíthatunk nagyobb csapadékra.

Ha azt kérdezzük, jelenleg hol van zivatar, akkor az időjárás Szombathely és Veszprém térségében is gyors fordulatot vehet pénteken délután, ugyanis először itt csaphatnak le a viharok. Péntek estére viszont az ország északnyugati részét is eléri a zivatarlánc, így Tatabánya időjárása is jelentősen megváltozhat. A térségben felhőszakadás, szélvihar és jégeső is előfordulhat, ezért érdemes figyelni a friss riasztásokat – a front ugyanis gyorsan terjed, és Komárom-Esztergom vármegyét sem kerüli el.