Nagy vihar közelít: ez minden programot elmoshat és elverhet

Már péntek este is érkezhetnek zivatarok az ország északnyugati részébe, de a légkör csak szombaton kezd igazán megelevenedni. Egy hullámzó hidegfront előterében egyre többfelé alakulhatnak ki viharok, amelyek nemcsak villámokat, hanem erős szelet, jégesőt és felhőszakadást is hozhatnak magukkal. Nemcsak átmeneti esőkkel kell számolni: a természet látványos és olykor kellemetlen oldalát is megmutathatja.

Zivatarok, jégeső és viharos szél jön

Forrás: Shuttersock/Illusztráció

Szombaton rendszerbe szerveződhetnek a viharok

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton hajnalban északnyugaton még csak elszórtan fordulhat elő zivatar, a délután viszont már komolyabb fordulatot hozhat. A Dunántúl fölé fokozatosan besodródó heves zivatarok akár összefüggő rendszerré is alakulhatnak, és helyenként heves vihar is kialakulhat. Ezeket többnyire erős, akár 90 kilóméter/órás széllökés, kiadós csapadék, jégeső, de akár felhőszakadás is kísérheti.

Csaknem minden megyére kiadták a riasztást, így Komárom-Esztergom megye időjárása is a figyelmeztetett területek közé tartozik, érdemes fokozottan figyelni a riasztásokat és a változó körülményeket. A pénteki nap még viszonylag nyugodtabb volt, de szombatra már ebben a térségben is elérhetik a viharok peremei a vármegyét, különösen a délutáni-esti órákban. A hétvégére tervezett szabadtéri programokat nem árt időjárásbiztossá tenni: a viharos szél és a felhőszakadás már nem csak lehetőség – hanem komoly esély.