24 perce

Változékony időjárás jön: lesz napsütés, de meglepetés is vár ránk

Címkék#zápor#időjárás#zivatar

Bár időnként előbújik a nap, nem érdemes messzire tenni az esernyőt - többfelé lehet fordulatos az idő a hétvégén.

Kemma.hu

A gyakran erősen gomolyfelhős égből délnyugat felől több hullámban várható zivatar, zápor. Felhőszakadás és jégeső is lehet. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg. 23 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet – írja a köpönyeg.hu.

A HungaroMet előrejelzése szerint alapvetően felhős idő várható, az időszakosan vékonyodó, szakadozottá váló felhőzet mellett inkább csak kevés napsütés lehet. Átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd főleg a Dunántúlon és a középső országrészben újra egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar. A Tiszántúlon inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadék esélye. Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

Forrás: HungaroMet

 

