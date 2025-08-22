Változatos idő jön a hét végére

A HungaroMet prognózisa szerint pénteken a felhőzet továbbhalad délkelet felé, estére már inkább csak az ország keleti felén fordulhatnak elő borongós területek. Másutt északnyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. Reggel még főként az ország északnyugati, északi felén fordul elő zápor, zivatar, majd a csapadék súlypontja kelet, délkelet felé tevődik, míg északnyugat felől csökken a csapadékhajlam. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet.