Tökéletes nyári nap jön pénteken, legalábbis ami az időjárást illeti

Mondjuk, milyen lesz az időjárás pénteken. 

A koponyeg.hu előrejelzése szerint pénteken napfényes, tiszta idő vár ránk, amit néhány felhő tarkíthat. Eső nem várható, a déli és délnyugati szél néhol élénkebbé válhat. Délután 29-34 fokig melegszik a levegő.

A HungaroMet prognózisa szerint pénteken hajnalban döntően felhőmentes idő várható, csapadék nélkül, gyenge légmozgással. Hajnalra általában 8 és 14 fok közé hűl le a levegő, ennél néhány fokkal alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a vízpartok közelében, nagyobb városokban valószínűek.

Napközben aztán zavartalanul napos, száraz idő várható, a déli, délnyugati szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb északon élénkülhet meg néhol. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

Forrás: met.hu

 

 

