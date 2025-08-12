augusztus 12., kedd

Felkészülhetünk: kemény lesz az idei tél

Címkék#meteorológia#időjárás#tél

A népi megfigyelések szerint az augusztus eleji hőség sokszor a fagyos hónapok előjele. Idén is minden jel arra mutat, hogy különösen zord lesz a téli időjárás.

Kemma.hu

Az elmúlt hetekben az ország nagy részén szinte perzselő hőség uralkodott, különösen augusztus 1. és 10. között. A régi népi hagyomány szerint, ha ezek a napok kiemelkedően melegek, akkor a következő hónapokban a téli időjárás rendkívül hideg és hosszú lesz. Bár a modern meteorológia nem támaszkodik ilyen megfigyelésekre, sokan ma is figyelnek ezekre a jelekre, és komolyan veszik a természet üzenetét.

Ilyen lesz a téli időjárás
Forrás:  Shutterstock

Mit jósol a népi hagyomány a téli időjárás kapcsán?

A néphit szerint Lőrinc napja – augusztus 10. – kulcsfontosságú az időjárás előrejelzésében. A köpönyeg.hu cikke szerint, ha ezen a napon derült, napos idő van, az hosszú, száraz, bőséges termést hozó őszt ígér, amit sokszor kemény tél követ. Idén Lőrinc napja éppen ilyen volt, így a gazdák és a hagyományokat ismerők már most arra készülnek, hogy a szép őszt egy hideg, havas, szeles téli időjárás zárja majd. 
 

 

