Felkészülhetünk: kemény lesz az idei tél

Az elmúlt hetekben az ország nagy részén szinte perzselő hőség uralkodott, különösen augusztus 1. és 10. között. A régi népi hagyomány szerint, ha ezek a napok kiemelkedően melegek, akkor a következő hónapokban a téli időjárás rendkívül hideg és hosszú lesz. Bár a modern meteorológia nem támaszkodik ilyen megfigyelésekre, sokan ma is figyelnek ezekre a jelekre, és komolyan veszik a természet üzenetét.

Ilyen lesz a téli időjárás

Forrás: Shutterstock

Mit jósol a népi hagyomány a téli időjárás kapcsán?

A néphit szerint Lőrinc napja – augusztus 10. – kulcsfontosságú az időjárás előrejelzésében. A köpönyeg.hu cikke szerint, ha ezen a napon derült, napos idő van, az hosszú, száraz, bőséges termést hozó őszt ígér, amit sokszor kemény tél követ. Idén Lőrinc napja éppen ilyen volt, így a gazdák és a hagyományokat ismerők már most arra készülnek, hogy a szép őszt egy hideg, havas, szeles téli időjárás zárja majd.

